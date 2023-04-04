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НовостиОбщество4 апреля 2023 2:40

Погода в Югре 4 апреля 2023 года: днем существенных осадков не ожидается

Ночью возможен снег с дождем
Виктория Терина
Ночью возможен снег с дождем

Ночью возможен снег с дождем

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью возможен снег с дождем, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9 °С, при прояснениях -14, -19 °С, в южных районах +1, -4 °С. Днем температура воздуха будет около -1, +4 °С, местами по западной половине потеплеет до +6, +11 °С, местами по восточной половине -4, -9 °С.

В Ханты-Мансийске возможна переменная облачность. Ночью также возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4, -6 °С. Днем осадков не ожидается, а воздух прогреется до 0,+2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре