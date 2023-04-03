В Урае наркоман попал в больницу без сознания, а теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

В Урае окончено и передано в суд уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

- В ходе следствия было установлено, в приемный покой Урайской городской клинической больницы был доставлен мужчина 1980 года рождения в бессознательном состоянии с диагнозом: «Токсическое действие неизвестного вещества», в ходе осмотра его вещей было обнаружено вещество растительного происхождения - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Ураю.

После исследования выяснилось, что это вещество является наркотиком массой не менее 1,19 грамм. Мужчина признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.