Фото: администрация Сургутского района

На реке Тром-Еган в Сургутском районе закрыли зимники. Об этом сообщает администрация Сургутского района со ссылкой на специалистов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района.

- В Сургутском районе с связи с потеплением закрыто движение транспортных средств по зимним ледовым переправам: р. Тром-Еган, через р. Тромъеган (151 км) в районе куста скважин № 55 Родниковского месторождения; р. Тром-Еган, через р. Тромъеган (174,5км) в районе куста скважин № 58 Родниковского месторождения - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО закрыли зимник «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда».