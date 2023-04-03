В Югре с 31 марта по 2 апреля зарегистрировано 76 преступлений Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за выходные зарегистрировано 76 преступлений, по горячим следам раскрыто 42. Так, в В Нижневартовске мужчина воспользовался ранее краденной банковской картой и снял с неё 30 тысяч рублей. Ранее дважды судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.

А сотрудники уголовного розыска Сургута раскрыли кражу из магазина по Югорскому тракту. Ранее судимый подозреваемый украл куртку стоимостью более 21 тысячи рублей и теперь ему грозит уголовная ответственность. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Советском районе мужчина взломал навесной замок и проник в квартиру по улице Дружбы Народов в поселке Таежном. Из квартиры он вынес телевизор, спутниковый ресивер, флягу, кабель, бинокль, навигатор и других предметов, а также вещей. Он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.