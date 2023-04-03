Сургутское УМН АО «Транснефть – Сибирь» отметило 55 лет с момента образования

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Коллектив Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» отметил 55 лет с момента основания подразделения. Один из старейших филиалов компании был организован в составе Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири с целью обслуживания введенного в эксплуатацию 1000-километрового магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск. Позднее были созданы самостоятельные филиалы в таких городах, как Нижневартовск, Нефтеюганск и Ноябрьск.

Сейчас производственные объекты Сургутского управления обсуживают свыше одной тысячи работников, которые являются профессионалами своего дела. Чтобы обеспечить стабильный график транспортировки нефти, коллектив повышает надежность производственных мощностей на площадочных объектах и на линейной части. В рамках модернизации производства тут внедряют самые современные инновационные технологии в области автоматизации процессов и цифровизации. Кроме того, устанавливается новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства по программе импортозамещения.

В декабре 2022 года на ЛПДС «Апрельская» заработала новая автоматизированная система управления резервуарным парком, системами пожаротушения и пожарной сигнализации. Помимо монтажа современного высокоточного микропроцессорного оборудования, были построены новые и отремонтированы существующие кабельные эстакады, выполнен ремонт операторной. В результате проведенного технического перевооружения увеличен срок безопасной эксплуатации системы автоматизации, увеличена надежность и защищенность объектов ЛПДС «Апрельская», улучшены условия работы персонала.

Завершены работы по реконструкции здания пожарного депо ЛПДС «Западный Сургут», что обеспечило более высокий уровень пожарной безопасности объекта. Теперь одновременно в боксе могут располагаться до четырех пожарных автомобилей. Проведен ремонт поста ежедневного технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания и хранения пожарных рукавов, организован и оснащен пост газодымозащитной службы, которая занимается тушением пожаров в непригодной для дыхания среде. Пожарное депо оснащено всем необходимым оборудованием.

В настоящее время на НПС «Урьевская-4» проводятся работы по замене трех подпорных электронасосных агрегатов. Повышенный КПД современных насосов производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, новые насосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

На ЛПДС «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская» ведутся работы по техническому перевооружению трех резервуаров (объем – 20 000 кубических метров каждый). Здесь запланирована частичная замена дефектных участков металлоконструкции кровли, стенок и днища емкости. Также будет реконструирована система пенопожаротушения резервуаров.

Сегодня в состав Сургутского УМН входят три линейные производственно-диспетчерские станции: «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская», а также нефтеперекачивающая станция «Юган». Коллектив обслуживает 1200 км линейной части трубопроводов. В систему МН подразделения нефть поступает от крупнейших добывающих компаний. Всего прием углеводородного сырья филиал осуществляет на 10 приемо-сдаточных пунктах от 15 производителей.

В полном объеме реализуются программы улучшения жилищных условий, социальное и медицинское страхование, оздоровление работников Сургутского УМН и членов их семей. На регулярной основе социальную поддержку получают пенсионеры управления, им компенсируют затраты на медикаменты, санаторно-курортное лечение. Активно сотрудники и их семьи участвуют в добровольческом движении ПАО «Транснефть», компания в этом году отмечает 30-летие с момента создания, в патриотических и экологиче-ских акциях.

Коллег поздравил генеральный директор акционерного общества Р.Р. Исламов. Он назвал коллектив Сургутского УМН настоящей командой единомышленников и выразил особые слова благодарности и дань уважения ветеранам подразделения, которые принимали активное участие в становлении предприятия и подготовили достойную смену.

– Сегодня эстафету принимают молодые специалисты, в основном это выпускники Тюменского индустриального университета и Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа. На производство молодые инженеры и рабочие приходят теоретически подготовленными, с желанием работать в трубопроводной отрасли, – заявил начальник Сургутского УМН С.В. Мартыненко.