Энергетики обеспечат электроэнергией образовательный центр в Когалыме

Фото: пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

«Россети Тюмень» приступили к строительству электросетевых объектов для электроснабжения образовательного центра мирового уровня в Югре. В Когалыме энергокомпания введет 10 МВА трансформаторной мощности и 4,8 км двухцепной ЛЭП. Стоимость инвестпроекта составит порядка 230 млн рублей.

Инфраструктура филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета включает учебный корпус, специализированные лаборатории, общественные и спортивные площадки, два общежития. Энергоресурсами образовательный центр обеспечит подстанция 110 кВ «Южная». Для технологического присоединения образовательного центра к высоковольтному центру питания специалисты предприятия установят 2 трансформаторные подстанции общей мощностью 10 МВА и построят воздушную линию электропередачи протяженностью 4 километра.

Справочно

«Образовательный центр г. Когалым» – филиал одного из ведущих инженерных вузов России – Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между компанией ЛУКОЙЛ, Администрацией Когалыма и ПНИПУ при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа.