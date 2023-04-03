В Нижневартовске пьяный водитель на BMW устроил аварию

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске водитель на BMW сел за руль пьяным, что привело к ДТП и уголовному делу за повторное нетрезвое вождение.

Такая история произошла с 35-летний жителем посёлка Излучинск. Управляя автомобилем «Toyota», двигаясь по одному из дворов Нижневартовска мужчина врезался в припаркованный «Citroen». В результате ДТП никто не пострадал, но авария, обернулась для югорчанина другими последствиями. Кроме того, выяснилось, что виновник происшествия не первый раз управляет авто в состоянии опьянения и поэтому лишен прав. Но «недобросовестный водитель» повторно пренебрег правилами безопасности. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 0,58 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Госавтоинспекции Югры рассказали, что за прошедшую неделю дорожными полицейскими округа отстранены от управления авто 93 нетрезвых водителя, возбуждено 12 уголовных дел в отношении автовладельцев, повторно нарушивших закон.