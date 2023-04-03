Бастрыкин взял на контроль проверку нарушения жилищных прав жителей дома в поселке ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Бастрыкин решил взять на контроль проверку в связи с обращением о нарушении прав жильцов одного из домов в поселке Горноправдинске ХМАО – Югры. Об этом сообщают в Информационном центре СК России.

Управляющая компания МП «Комплекс-Плюс» ненадлежащим образом обслуживает здание, а также завышает тарифы по оплате коммунальных услуг в доме где проживают инвалиды, сироты, а также переселенцы из аварийного жилья. В своем обращении жители дома отметили, что договор с данной организацией не заключался, а протокол общего собрания жильцов в ноябре 2019 года был подделан. Обращения в различные уполномоченные инстанции результатов не приносят.

Югорские следователи проводят проверку поступившей информации. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить подробный доклад о ее предварительных и окончательных результатах.