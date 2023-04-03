Нефтепроводчики провели учение по тушению условного пожара на ЛПДС «Каркатеевы» в ХМАО-Югре

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» провела учение по тушению условного пожара на линейной производственно-диспетчерской станции «Каркатеевы», которая находится в Югре. Действия по ликвидации условной нештатной ситуации сотрудники станции отрабатывали совместно с Нефтеюганским пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По тактическому замыслу учения, «пожар» в насосном зале возник в результате разрушения торцового уплотнения магистрального насосного агрегата (с последующим выходом и возгоранием нефти) на площади 186 квадратных метров.

Оператор НППС совместно с дежурным персоналом станции принял меры по условному перекрытию задвижек на нефтепроводе, отключению электроэнергии. Также проведена эвакуация персонала из «опасной» зоны.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Через три минуты на место прибыл дежурный караул 25-й пожарно-спасательной части, охраняющей ЛПДС «Каркатеевы». Для ликвидации условного пожара проведена условная пенная атака пожарным стволом Пурга-30 для тушения «нефти» в насосном зале с подачей ручных комбинированных стволов для защиты технологического оборудования в электрозале и фасада здания общего укрытия.

В итоге условный пожар быстро локализовали, а затем и ликвидировали. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия. К учениям привлекли шесть единиц пожарной и спецтехники, 32 работника пожарной охраны и ЛПДС «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб компании является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.