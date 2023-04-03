В Югре за неделю ликвидировано 26 пожаров

Фото: ГУ МЧС Росси по ХМАО

В Югре за прошедшие сутки, с 27 марта по 2 апреля, ликвидировано 26 пожаров. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 131 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 3 транспортных средства. Основной причиной пожаров были нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность электрических розеток, неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов.

МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. Отметим, что в Нижневартовске в эти дни проверяют противопожарное состояние многоэтажек. Жильцам напоминают о бдительности и соблюдении пожарной безопасности.