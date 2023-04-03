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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 6:50

В Югре водитель иномарки сбил женщину пешехода

Пенсионерка получила травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

В Югре водитель иномарки наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Это произошло 2 апреля в Нефтеюганске, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь по улице Транспортная, совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне установленного места, в зоне видимости перекрёстка. В результате происшествия пенсионерка получила травмы.

Сотрудниками ГИБДД задержан 31 водитель с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 100 водителей и 112 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.