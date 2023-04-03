Югорчане стали серебряными призерами Чемпионата России по волейболу среди глухих спортсменов

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Сборная Югры по волейболу среди глухих спортсменов стали серебряными призерами Чемпионата России. Соревнования проходили в Калуге, в них участвовали 7 команд из разных регионов страны.

Югорчане победили в пяти матчах из шести, а в финале, во время встречи с командой из Новосибирска, югорские волейболисты заняли второе место. Теперь спортсменам предстоит посоревноваться за победу в летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Уфе в июле 2023 года.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что Ирина Казакевич завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.