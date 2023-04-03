Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 1:16

В Югре 3 апреля воздух прогреется до +13 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 3 апреля 2023 года
Виктория Терина
В Югре 3 апреля воздух прогреется до +13 градусов

В Югре 3 апреля воздух прогреется до +13 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 3 апреля 2023 года ожидается переменная облачность. Местами пройдет снег с дождем. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 °С, при прояснениях до -8 °С, днем потеплеет до +1, +6 °С, местами по южной половине +8, +13 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2 °С, днем воздух прогреется до +4, +6 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре