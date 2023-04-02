Ирина Казакевич завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры.

В Ханты-Мансийске завершился женский масс-старт на 12,5 километров в рамках чемпионата России по биатлону. Лидерам гонки стала спортсменка Ирина Казакевич. Биатлонистка представляла Свердловскую область, но девушка допустила несколько ошибок.

Второе место заняла жительница Урала Тамара Дербушева. Она отстала от соперницы на 3,7 секунды. Тройку замкнула – спортсменка из ХМАО Екатерина Носкова.

Отметим, 2 апреля пройдет заключительный день соревнований на чемпионате России. В этот день власти проведут чемпионат по биатлону среди мужчин – эстафетная гонка. Мероприятие стартует в 12 часов дня.