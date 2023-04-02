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НовостиОбщество2 апреля 2023 8:03

В Сургуте 1 апреля начался ямочный ремонт дорог от Грибоедовской до Майской

Дорожники устранят в Сургуте выбоины
Серафима Краснова
Дорожники устранят в Сургуте выбоины.

Дорожники устранят в Сургуте выбоины.

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте начался ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Из-за погодных условий специалистам приходится использовать литой асфальт. По данным мэрии, работы стартуют от Грибоедовской до Майской и по Набережной.

Власти отмечают, что ямочный ремонт пройдет на 14 тысячах квадратных метров, включая устранение колейности. Также дорожники ликвидируют в Сургуте выбоины.

Напомним, в 2023 году власти приступили к ремонтным работам сургутского моста через реку Обь. Специалисты перекрыли движение транспорта на мостовом переходе на время ремонта.