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НовостиОбщество2 апреля 2023 5:27

На открытие школы программирования для IT-специалистов 3 апреля в Сургут приедет Герман Греф и Максим Орешкин

В рамках проекта «Школа 21» эксперты подготовят новых IT-cспециалистов
Серафима Краснова
В рамках проекта «Школа 21» эксперты подготовят новых IT-cспециалистов

В рамках проекта «Школа 21» эксперты подготовят новых IT-cспециалистов

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте пройдет открытие нового кампуса четвертой в России школы программирования. Мероприятие состоится в понедельник, 3 апреля 2023 года. Интересно, что событие посетит известный предприниматель Герман Греф. В рамках проекта «Школа 21» эксперты подготовят новых IT-cспециалистов.

Занятия проводят бесплатно для всех желающих. Кроме Германа Грефа в Сургут прибудет помощник президента РФ Максим Орешкин. Встречу посетит губернатор Югры Наталья Комарова.