На открытие школы программирования для IT-специалистов 3 апреля в Сургут приедет Герман Греф и Максим Орешкин

В рамках проекта «Школа 21» эксперты подготовят новых IT-cспециалистов Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте пройдет открытие нового кампуса четвертой в России школы программирования. Мероприятие состоится в понедельник, 3 апреля 2023 года. Интересно, что событие посетит известный предприниматель Герман Греф. В рамках проекта «Школа 21» эксперты подготовят новых IT-cспециалистов.

Занятия проводят бесплатно для всех желающих. Кроме Германа Грефа в Сургут прибудет помощник президента РФ Максим Орешкин. Встречу посетит губернатор Югры Наталья Комарова.