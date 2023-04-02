В Югре 2 апреля потеплеет до +7 градусов и пойдет снег

Фото: Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В Югре потеплеет до +7 градусов и обрушится снегопад. Об этом говорят данные синоптиков на воскресенье, 2 апреля 2023 года. В этот день будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

– Ветер юго-западный 7 – 12 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха +3,-2 градусов, при прояснениях до -8 °С, днем +2,+7 градусов, местами по южной половине округа до +13 градусов, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в Югре пойдет небольшой дождь, днем без осадков, ветер подует до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, а днем потеплеет до +7 градусов.