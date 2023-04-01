Жители Нижневартовска требуют отставки мэра Дмитрия Кощенко

Фото: Дмитрий Кощенко, соцсети

Жители Нижневартовска создали движение, выступающее за отставку мэра Дмитрия Кощенко. Чтобы донести свои намерения до как можно большего числа людей, югорчане создали специальный сайт, на котором в красках рассказали обо всех ужасах, творящихся в городе.

«Кощенко занимает должность главы Нижневартовска больше года, но итоги его работы плачевны: отсутствие школ и развал ЖКХ, изъятие земельных участков в пользу частных компаний, снижение финансирования сфер здравоохранения и молодежной политики, безобразный ледовый город за 7 миллионов рублей...», - говорится на сайте.

Также вартовчане разместили на сайте голосование, и, для мэра, результаты оказались неутешительными. В течение двух месяцев за отставку Дмитрия Кощенко выступили 22 356 человек.

Однако оставить город совсем без управленца вартовчане не хотят. На должность потенциального мэра они выдвинули Ирину Валиковскую, Павла Елина, Владимира Зиновьева, Николая Лукаша и Вячеслава Танкеева.