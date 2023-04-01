В Югре объявили о готовности к весеннему призыву

Иллюстрация: правительство Югры

Югра полностью готова к проведению весеннего призыва. Об этом сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежи региона.

Накануне в правительстве состоялось совместное заседание окружной призывной комиссии, в ходе которого подвели итоги осенней призывной кампании 2022 года и оценили готовность к весенней.

- Установленное штабом Центрального военного округа задание по призыву граждан на военную службу осенью 2022 года выполнено в полном объеме. Благодаря слаженному взаимодействию военного комиссариата с органами исполнительной власти все вопросы решались оперативно и качественно, - сказал военный комиссар Югры, подполковник Роман Вуколов.

Также, по его словам, работа по проведению весеннего призыва ведется в плановом порядке. Отдать долг Родине отправятся югорчане 1996 - 2005 годов рождения.

На данный момент сборный пункт для приема и размещения призывников полностью готов к работе.