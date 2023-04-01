Нижневартовск получит почти 320 миллионов рублей для переселения людей из домов, поврежденных взрывом в декабре 2022 года Фото: Вера Зенина

Власти Югры выделят из резервного фонда департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 319,8 миллиона рублей. Такое решение было принято на заседании правительства 31 марта.

- Их предоставят Нижневартовску для завершение переселения жителей из многоквартирных домов № 4«А», 6«А» И 8«А» (из зоны чрезвычайной ситуации вследствие взрыва газовоздушной смеси), - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что ЧП произошло 4 декабря поздним вечером. Профильные службы без устали разбирали завалы несколько дней, но, к сожалению, спасти всех жильцов подъезда, в котором случился взрыв, не удалось. Погибшими признали восемь человек, четверо из которых - дети. Предполагаемый виновник трагедии скончался спустя несколько дней в городской больнице из-за многочисленных ожогов.