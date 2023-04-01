Ремонт моста через Обь, расположенного в районе Сургута, возобновится в апреле

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В Югре возобновится ремонт моста через Обь, расположенного в районе Сургута. Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, работы начались еще в прошлом году, и теперь они продолжатся с 15 апреля.

В этом году специалисты выполнят большой комплекс работ: восстановят гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие мостового полотна и установят новое металлическое барьерное ограждение.

- Необходимо выполнить сужение полос в обоих направлениях до трех метров. В связи с этим движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) более 2,8 метра в ширину будет осуществляться реверсивно с 23:00 до 6:00, - отметили власти.

Кроме того, на время работ введут весогабаритные ограничения. Так, будет запрещено движение автомобилей общей массой более 50 тонн, а в период с 11 июня по 15 июля будет запрещено движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств массой свыше 40 тонн и (или) более 3 метров в ширину.

Весь комплекс работ по замене мостового полотна завершат в этом году.