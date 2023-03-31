Медики детской поликлиники Нижневартовска передали гуманитарную помощь для военнослужащих

Фото: Депздрав Югры

Медицинские работники детской поликлиники Нижневартовска передали партию гуманитарной помощи для военнослужащих. Медики решили поддержать защитников и обеспечить их необходимым по пути следования в учебные центры и во время непосредственного нахождения на передовой. Для бойцов собрали коробки с лекарствами, резиновыми жгутами и турникетами. В конце недели груз будет готов для транспортировки в воинские части.

- Мы отслеживаем потребности бойцов и стараемся передавать ребятам необходимую помощь как можно чаще, - рассказала главная медицинская сестра Лариса Шефер.

Медики детской поликлиники принимают участие в подобных акциях уже не в первый раз. Так, в начале марта они передали гуманитарный груз пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, а также партию мягких носилок для коллег из Донбасса.