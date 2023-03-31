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НовостиОбщество31 марта 2023 14:07

Специалисты Авиалесоохраны Югры подготовились к пожароопасному сезону

Работники парашютно-десантной службы повторили техническую теорию и перешли к практике
Виктория Терина
Фото: Артем Язенок/ телеграм-канал правительства Югры

Фото: Артем Язенок/ телеграм-канал правительства Югры

Специалисты Авиалесоохраны Югры подготовились к пожароопасному сезону. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

Работники парашютно-десантной службы повторили техническую теорию и перешли к практике. На тренировках специалисты отработали спуск со специальными устройствами с вертолета Ми-8. Теперь команде предстоит пройти итоговый экзамен. Экзамен будет проходить в форме командно-штабных учений с привлечением всех взаимодействующих сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожароопасный сезон югорские спасатели встретят подготовленными к нему.

Напомним, ранее мы писали о том, что работники базы авиационной и наземной охраны лесов Югры начали подготовку к пожароопасному сезону.