Фото: Артем Язенок/ телеграм-канал правительства Югры

Специалисты Авиалесоохраны Югры подготовились к пожароопасному сезону. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

Работники парашютно-десантной службы повторили техническую теорию и перешли к практике. На тренировках специалисты отработали спуск со специальными устройствами с вертолета Ми-8. Теперь команде предстоит пройти итоговый экзамен. Экзамен будет проходить в форме командно-штабных учений с привлечением всех взаимодействующих сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожароопасный сезон югорские спасатели встретят подготовленными к нему.

Напомним, ранее мы писали о том, что работники базы авиационной и наземной охраны лесов Югры начали подготовку к пожароопасному сезону.