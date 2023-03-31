Следователи Югры продолжают разбираться в обстоятельствах травмирования жительницы Советского

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре продолжается расследование дела из-за того, что жительница Советского района живет в небезопасных условиях. Девушка получила травму в предоставленном ей по договору социального найма жилье. Все это случилось из-за повреждения пола, вызванного перегниванием досок. А ранее жильцы этого двухквартирного дома также сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения.

- В целях всестороннего установления обстоятельств следственным путем и оказании содействия проживающим в доме гражданам Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "халатность". Руководителем следственного управления по ХМАО ход расследования поставлен на контроль - сообщает пресс-служба силового ведомства.

Следователи взяли необходимые документы у администрации муниципалитета, касающиеся данного дома. Следователи провели осмотр жилого помещения и зафиксированы повреждения напольного покрытия. Представители администрации и управляющей компании в ближайшее время решат вопрос и проведут замену поврежденного покрытия.

Проведение необходимых следственных действий продолжается.