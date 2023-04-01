В Югре 1 апреля 2023 года потеплеет до +9 градусов, но подует сильный ветер

Погода в Югре на 1 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 1 апреля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер южных направлений 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью по западной половине -2...-7 градусов, по восточной -7...-12 °С, в Нижневартовском районе ожидается до -22. Днем +4...+9 градусов, в Нижневартовском районе -2...+3.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южных направлений 9-14 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем +5...+7.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: