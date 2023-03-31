В Югре повысили грозоупорность стратегически важной высоковольтной магистрали

Фото: Якимов Дмитрий

В Ханты-Мансийском автономном округе завершился капремонт высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Сотник – Евра». Ремонтные работы, на которые было направлено около 2 миллионов рублей, выполнили «Россети Тюмень». По словам специалистов, ЛЭП протяженностью 91 км расположена в Кондинском районе. Она является стратегически важной для региона, поскольку участвует в транзите электроэнергии между энергосистемами Югры и Урала, а также обеспечивает светом свыше 40 тысяч урайцев.

В рамках ремонтных мероприятий на ЛЭП энергетики установили более 200 изоляторов аэродинамического профиля. Современные устройства размещаются в верхней части гирлянды и обеспечивают ее защиту от осадков и загрязнений, тем самым снижая риск технологических нарушений.

Отметим, что в течение последних трех лет энергокомпания установила в регионе более 2,4 тысяч таких устройств на восьми высоковольтных линиях суммарной протяженностью свыше 460 км. В апреле современные изоляторы появятся и на ЛЭП 110 кВ «Новая – Советская».

В целом в текущем году в планах у предприятия ремонт более 670 км линий электропередачи 110 кВ, что позволит повысить надежность электросетевого комплекса ХМАО-Югры.