В школы Сургутского района примут около 2 тысяч первоклассников Фото: Татьяна Коркина

Школы Сургутского района ожидают 1 950 первоклашек в новом учебном году, сообщает администрация Сургутского района.

В Сургутском районе с сегодняшнего дня стартовала приемная кампания по зачислению детей в 1 класс. Заявления принимают до 30 июня 2023 года для детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией, а для детей, проживающих на незакрепленных за школой территориях, прием заявлений от родителей, при наличии свободных мест, начнется с 6 июля 2023 года.

- Ожидаем по предварительным расчетам 1950 первоклашек в наши школы. Конечно, самый большой поток в первые классы будет в крупных поселениях. А в отдаленных, конечно, детей не много. Так, например, в Высоком Мысе в первый класс должны пойти 9 ребятишек, в Локосово- 7, в Каюково – 4 - прокомментировала заместитель начальника отдела организации общего образования департамента образования администрации Сургутского района Светлана Андрийченко.

Светлана Андрийченко добавила, что эти данные предварительные, так как сегодня только первый день приема заявлений. У родителей впереди еще несколько месяцев для подачи заявлений.

- Сейчас могу сказать, что для наших новых школьников полностью укомплектован штат педагогов начального образования. Учителей хватит всем, - добавила она.