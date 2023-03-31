В Сургуте с 28 апреля пройдет первый этап противоклещевой обработки Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте с 28 апреля по 31 мая стартует первый этап противоклещевой обработки территорий. Об этом рассказали в администрации города.

- Обработка осуществляется трехкратно с применением инсектоакарицидных средств - отметили в сообщении.

В Сургуте обработают парки, скверы, набережные, объекты здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта и территории кладбищ. Всего обработают 309 объектов общей площадью 436 гектаров.

Жителям города советуют в течение трех дней с момента обработки не посещать лес и места массового отдыха, а еще в течение 40 дней после проведения обработки будет запрещен сбор дикоросов.