В Сургуте с 28 апреля пройдет первый этап противоклещевой обработки
Фото: Татьяна Коркина
В Сургуте с 28 апреля по 31 мая стартует первый этап противоклещевой обработки территорий. Об этом рассказали в администрации города.
- Обработка осуществляется трехкратно с применением инсектоакарицидных средств - отметили в сообщении.
В Сургуте обработают парки, скверы, набережные, объекты здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта и территории кладбищ. Всего обработают 309 объектов общей площадью 436 гектаров.
Жителям города советуют в течение трех дней с момента обработки не посещать лес и места массового отдыха, а еще в течение 40 дней после проведения обработки будет запрещен сбор дикоросов.