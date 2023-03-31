Полицейские Югры задержали мошенника, подозреваемого в серии преступлений Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Югры задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств на торговой платформе.

- Сотрудниками УУР УМВД России по ХМАО-Югре в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Ульяновска был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества, от действий которого пострадали трое югорчан и жители других регионов - рассказали в полиции.

Оказалось, что в октябре прошлого года уроженец Пыть-Яха стал жертвой обмана, желая купить автомобильные колеса. Подходящий товар он нашел на сайте бесплатных объявлений и оставил запрос продавцу. Ему предложили сразу оплатить покупку и он перевел неизвестному 42 тысяч рублей, но спустя время тот перестал выходить на связь. С аналогичными сообщениями к полицейским обратились еще 10 человек. Все вместе они потеряли больше 500 тысяч рублей.

Полицейские выяснили и задержали злоумышленника, который признался, что умышленно, под предлогом продажи автомобильных колес, обманывал не только жителей Югры, но и других регионов России.

Возбуждено уголовное дело, а пока он находится под подпиской о невыезде.