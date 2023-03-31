Следком Югры проверит сообщения о гибели скота в фермерском хозяйстве в Нефтеюганском районе Фото: Юлия Кучеренко

Следственный комитет Югры проверит сообщения о гибели скота в одном из КФХ региона. Об этом рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

К следователям обратились неравнодушные жители Нефтеюганска и попросили провести проверку собственников фермерского хозяйства в Нефтеюганском районе, где в течение двух месяцев от голода погибли десятки животных. При этом, погибший скот не утилизируется, а остальные животные оставлены владельцами без еды и воды, содержатся в антисанитарных условиях.

По поручению руководителя СУ СК России по ХМАО – Югре по сообщению о многочисленных нарушениях в деятельности фермерского хозяйства организована процессуальная проверка.

- В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства, а также будет дана правовая оценка действиям и решениям должностных лиц контролирующих структур в части длительного непринятия мер по урегулированию ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в ведомстве.