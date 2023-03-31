В Югре 31 марта ожидается мокрый снег и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 31 марта, в Югре будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19, при прояснениях до -24 °С, в западных районах -8, -13 °С. Днем потеплеет до -1, +4 °С, местами -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем -1, +1 °С.