Полиция Нефтеюганска ищет хозяев служебным собакам-пенсионерам

Фото: ОМВД России по Нефтеюганску

Полиция Нефтеюганска ищет добрых хозяев служебным собакам-пенсионерам. Об этом сообщили в полиции. Служба полицейских собак длится 8 лет. и за эти годы они заслужили достойную старость.

Полицейские готовы передать животных новым владельцам на безвозмездной основе. Одна из собак по кличке «Сургут Оилз Сити Хуго» - немецкая овчарка, девочка, окрас черно-коричневый, возраст 8 лет, а вторая «Нельсон» - немецкая овчарка, кобель, окрас черно-рыжий, возраст 8,5 лет.

Информацию о собаках и о том, как их забрать можно получить по телефону: 8(3463) 29-61-31.