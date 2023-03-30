В Югре испортится погода: ожидается мокрый снег, метель, ветер порывами до 17 м/с

В Югре испортится погода Фото: Юлия Кучеренко

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 31 марта на территории Югры ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду.

МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» напоминает горожанам, что перепады температур способствуют образованию наледи на дорогах, провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части. В случае чрезвычайной ситуации стоит незамедлительно позвонить по телефону 112.

Отметим, что ночью температура воздуха в отдельных районах Югры понизится до -14, -19, а при прояснениях до -24 градусов.