Эпидемиолог из Сургута предупредила югорчан о сезоне активности клещей Фото: Татьяна Коркина

Эпидемиолог Сургутской травмбольницы Олеся Шафикова рассказала о просыпающихся в апреле клещах.

В минувшем году количество укусов клещей резко увеличилось. С апреля по октябрь в больницу обратилось 444 человека, в том числе 49 детей. Пятерым пациентам официально поставлен диагноз «клещевой энцефалит», а еще пять заразились клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Врач-эпидемиолог предупредила югорчан о том, что активность клещи начинают проявлять, не дожидаясь устойчивого тепла. Поэтому уже сегодня охотникам, рыбакам, дачникам и сотрудникам нефтегазовых предприятий, обслуживающим объекты в лесных массивах, пора подумать о безопасности и средствах защиты.

- Опираясь на многолетний опыт работы, мы ждём первых обращений по поводу присасывания клещей уже в апреле. Сезон начинается с единичных случаев, но уже в мае и июне проблема достигает свих пиковых значений. Активность клещей растёт по мере прогревания земли, где они зимуют в состоянии анабиоза. Из спячки клещи выходят голодными, отсюда и массовый характер нападения на людей и животных в эти месяцы. Потенциально опасен любой участок, где есть деревья и подлесок, - рассказала Олеся Шафикова.

Лучшей защитой от клещевого энцефалита является плановая вакцинация.