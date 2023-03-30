Энергетики проведут химические анализы для югорской госкомпании

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«Россети Тюмень» проведут в 2023 году 150 лабораторных испытаний трансформаторного масла с объектов компании «ЮРЭСК». Диагностика позволит своевременно выявить и устранить возможные нарушения в работе электросетевого хозяйства региона.

Профессиональные инженеры-химики системообразующего предприятия будут оценивать качество и техническое состояние изоляционной жидкости на базе аккредитованной химической лаборатории няганского филиала. В течение года специалисты выполнят хромотографические и физико-химические анализы для определения показателей содержания растворимых газов и воды в субстанции. После диагностики будет выдано заключение о состоянии трансформаторного масла, на основании которого заказчик сможет определить необходимые ремонтные мероприятия.

Электросетевая компания Тюменского макрорегиона активно развивает нетарифные направления деятельности в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Сотрудничество со сторонними организациями и реализация собственных производственных программ позволяет предприятию обеспечивать надежное функционирование энергетической инфраструктуры трех регионов.