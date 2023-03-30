Жителю Сургутского района грозит срок за хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В дачном кооперативе Сургутского района полицейские заметили и задержали 36-летнего мужчину, у которого при себе имелось запрещенное средство. Как пояснили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району, у задержанного нашли вакуумный полимерный пакет с темным цветом, которое оказалось наркотиком общей массой 92,03 гр.

Мужчина признался, что купил наркотик через Интернет для личного употребления и забрал его из тайника-закладки в лесу. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а пока он находится под подпиской о невыезде.