Сургутянка завоевала бронзовую медаль на Кубке России по лыжным гонкам

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

Сургутянка Вероника Конева завоевала бронзовую медаль на Кубке России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Югры.

В этом году Вероника пополнила свою копилку двумя золотыми и серебряной медалями на Единых Играх, прошедших в Казани, завоевала два золота на Параспартакиаде Югры. Сейчас югорчанка стала бронзовым призером Кубка России в гонке на 5 км свободным стилем.

Соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями проходят в Каменско-Уральском с 28 по 30 марта. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены страны. Югру представляют семь спортсменов: Вероника Конева, Дарья Семененко, Софья Бардина, Георгий Мелкозеров, Максим Мыльников, Дмитрий Подфатченко и Дмитрий Молотков.