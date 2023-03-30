В Югре из-за невнимательного обгона погибла пассажирка иномарки

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек погиб и 2 получили травмы. Так, из-за нарушения правил обгона случилась жуткая авария с смертельным исходом.

По данным ГИБДД, на 589 км автодороги «Уренгой-Надым-Советский», в Белоярском районе, при выполнении обгона, не убедился в безопасности и столкнулся со встречным транспортным средством «Kia». В результате ДТП водитель Kia – 55-летняя женщина погибла, 23-летний пассажир этого же автомобиля и водитель Toyota получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудниками Госавтоинспекции задержали 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 173 водителя и 46 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры предупреждает, что обгон транспорта считается одним из самых сложных и опасных маневров, перед выполнением которого необходимо быть предельно внимательными и убедиться в безопасности своего перестроения.