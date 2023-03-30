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НовостиОбщество30 марта 2023 4:59

В Югре выбрали лучшие культурно-досуговые учреждения

Выбрано 14 лучших учреждений округа
Виктория Терина
Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

В Югре выбрали лучшие культурно-досуговые учреждения. В отборе, который проходил по пяти номинациям, приняли участие 24 культурно-досуговых учреждений региона.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли заслуженные деятели культуры и искусства Югры, представители департамента культуры региона, специалисты Окружного Дома народного творчеств, выбрали 14 лучших культурно-досуговых учреждений округа. Все они будут внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.

Так, среди городских округов лауреатом I степени стал «Городской культурный центр «Планета» в Нягани. Среди муниципальных районов – МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Кондинский район. А среди сельских поселений лауреатом I степени стал культурно-досуговый центр «Сияние Севера» обособленное подразделение бюджетного учреждения «Центр культуры Нефтеюганского района», сельское поселение Салым, Нефтеюганский район.