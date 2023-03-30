Двое жителей Сургутского района будут наказаны судом за распространение наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинение по уголовному делу против двух местных жителей. Теперь суд решит, какое наказание им назначить за распространение наркотиков.

По информации окружной прокуратуры, обвиняемые приобретали синтетические наркотики, фасовали их и размещали в «тайники-закладки». Преступления совершались через Интернет без визуального контакта между участниками преступной группы и покупателями. Но довести дело до конца наркосбытчики не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

У них изъято больше 112 граммов наркотиков. Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд.