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НовостиСпорт30 марта 2023 3:33

В Югре титулованные биатлонисты провели мастер-классы для юных спортсменов

Чемпионы не только поделились своим опытом и секретами успеха, но и провели тренировку для ребят
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске собрал любителей биатлона.

Юные спортсмены смогли поработать с титулованными биатлонистами - Каримом Халили, Елизаветой Каплиной и Екатериной Носковой. Чемпионы не только поделились своим опытом и секретами успеха, но и провели тренировку для ребят, где продемонстрировали различные приемы и техники, которые помогут спортсменам улучшить навыки.

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

После мастер-класса все желающие смогли получить автографы от своих кумиров: Ларисы Куклиной, Виктории Сливко, Елизаветы Каплиной, Никиты Поршнева и Эдуарда Латыпова.

Напомним, ранее мы писали о том, что студенческие команды Югры посоревновались в компьютерном спорте.