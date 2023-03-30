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НовостиОбщество30 марта 2023 2:06

В Югре 30 марта будет прохладно и ветрено

В отдельных районах пройдет небольшой снег
Виктория Терина
В Югре 30 марта будет прохладно и ветрено

В Югре 30 марта будет прохладно и ветрено

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 30 марта будет переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, при прояснениях до -19 °С, днем потеплеет до +2, -3 °С, местами по восточной половине до -9 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -11, -13 °С, днем столбик термометра поднимется до -1, -3 °С.

Подробный прогноз можно будет посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре