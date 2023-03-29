В ХМАО возобновили работу станции Соболиная, которая не работала 25 лет

Фото: Свердловская железная дорога

РЖД открыли станцию в ХМАО, которая не работала 25 лет. Об этом сообщили на сайте Свердловской железной дороги.

- Свердловская магистраль возобновила работу станции Соболиная (была законсервирована в 1998 году в период экономического спада) в Советском. Это позволит грузоотправителям региона оптимизировать логистику, сокращать расходы, а в итоге – снизить транспортную составляющую в конечной цене продукции - говорится в сообщении.

Потребность в открытии этой станции возникла из-за активного развития расположенной рядом производственной площадки и предъявлением дополнительных объемов грузов. Теперь обновленная железнодорожная инфраструктура сможет обслуживать крупное предприятие «Югорского лесопромышленного холдинга» и обеспечивать доставку сырья, а также отправку готовой продукции внутри страны и на экспорт.

До этого технологические перевозки между предприятиями холдинга проводились автотранспортом, а отправка грузов по железной дороге производилась со станции Верхнекондинская, которая расположена намного дальше от завода.

- На станции Соболиная восстановлена часть железнодорожных путей, позволяющих осуществлять подачу вагонов и их уборку с инфраструктуры необщего пользования. Выполнены работы по монтажу систем связи и освещения, установлены модульные здания - добавили в РЖД.

В будущем станцию оснастят автоматической системой управления движением поездов, смонтируют трансформаторные подстанции, современное телекоммуникационное оборудование и другое. В перспективе объемы погрузки планируют увеличить на 500 тысяч тонн в год.