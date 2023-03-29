Фото: администрация Сургута

С 1 мая в Сургуте запустят новую маршрутную сеть движения общественного транспорта. Она будет состоять из 28 маршрутов. Об этом сообщила администрация города.

- Благодаря внедрению новой маршрутной сети общественным транспортом будет охвачена большая часть города, включая новые микрорайоны. Это ЖК «Новин, ЖК «Кедровый», ЖК «Голд фиш», ЖК «Марьина Гора», ЖК «Любимый», а также район Югорского тракта. Были сокращены дублирующие, скорректированы существующие и добавлены новые линии движения - говорится в сообщении.

Новый план движения транспорта позволит сократить интервал движения авто за счет увеличения количества транспорта на каждом маршруте, а еще снизится среднее время в пути с 43 до 32 минут. Теперь горожане смогут воспользоваться «пересадочным тарифом». Человек, оплативший проезд, в течение следующих 45 минут сможет бесплатно пересесть на другой автобус, но при этом бесплатной будет только вторая поездка в течении 45 минут.