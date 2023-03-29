Администрации Нижневартовска контролирует качество питания детей в школах и детских садах

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В администрации Нижневартовска обсудили вопросы, которые касались контроля качества пищевой продукции, поступающей в школы и детские сады. Об этом рассказали в официальном паблике администрации Нижневартовска.

- Для каждого вида пищевой продукции расписаны этапы контроля, в том числе проверка документации, оценка пищевого сырья, – отметил исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Дмитрий Котов.

По словам начальника ТО У Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Азата Галиуллина, поставщиков услуг общественного питания постоянно проверяют.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании утвержденного на 2022 год плана проведения плановых проверок, проверено 12 дошкольных образовательных учреждений, 39 общеобразовательных учреждений и 30 оздоровительных учреждений на базе школ, организованных в летний период. Все проверки осуществлялись с применением лабораторно-инструментальных исследований, по результатам которых пищевой продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», не выявлено, – сообщил Азат Галиуллин.

Члены комиссии решили продолжать контролировать поступающую в образовательные организации продукцию, соблюдать установленные регламенты и правила.