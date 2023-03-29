В Нижневартовске школьник перевел со счетов бабушки и дедушки деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске школьник перевел мошенникам больше 56 тысяч рублей со счетов своих родственников. С заявлением в полицию обратилась пожилая пара, они рассказали, что их внук перевел деньги неизвестному, который обещал предоставить улучшения для компьютерной игры.

В одном из популярных приложений мальчик увидел рекламу «промокода» для покупки аксессуара для компьютерной игры, стоимостью 27 тысяч рублей. Он решил купить «чит-код» и воспользовался дебетовой картой бабушки, откуда перевел деньги продавцу. Но мошенник сообщил, что оплата не прошла и потребовал отплатить еще раз.

Не догадываясь, что его обманывают, мальчик воспользовался банковской картой дедушки и перечислил еще 29 тысяч рублей. Но программный код он так и не получил, а после перевода денег мнимый продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело