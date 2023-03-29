В ХМАО возбуждено уголовное дело после инцидента с провалившимся в жилом доме полом

В ХМАО из-за провалившегося в жилом доме пола возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

Следователи решили разобраться в том, что произошло в Советском. Напомним, там девушка провалилась под пол и повредила ногу. Она сама сообщила о случившемся, опубликовав фото дыры в полу и своей травмированной ноги.

- Во время мониторинга СМИ выявлено сообщение о травмировании жительницы города Советского в предоставленном ей по договору социального найма жилье в результате повреждения напольного покрытия, вызванного прогниванием досок. Отмечается, что ранее жильцы указанного двухквартирного дома сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения, однако обращения в администрацию Советского района результата не дали - говорится в информации пресс-службы СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. А ранее этим делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем следственного управления на контроль.

Во время расследования уголовного дела следователи оценят действия и решения должностных лиц администрации Советского района, связанных с рассмотрением обращений проживающих в доме граждан. А также выяснят, почему людям не создадут условия для проживания, отвечающие установленным требованиям, а также, почему дом не признан аварийным.