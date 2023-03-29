Фото: «Транснефть – Сибирь»

Молодые специалисты из «Транснефть – Сибири» приняли участие в VI Международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица», который проходил в Нижневартовске. Его приурочили к 70-летию открытия первого месторождения в Западной Сибири.

Старший мастер ремонтного участка Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Артём Сыровацких победил в номинации «Промышленные технологии и технологии безопасного производства». Он показал конкурсной комиссии опытный образец установки для снятия полимерной изоляции с трубопровода методом магнитного индукционного нагрева тела трубы.

Второе место в этой же номинации осталось за ведущим специалистом технического отдела компании Артёмом Черных. Он представил конкурсной комиссии работу, в которой обосновал концепцию применения обратимой гидравлической машины в качестве средства повышения надёжности эксплуатации механоэнергетического оборудования магистральных нефтепроводов.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

– Участие в подобных конкурсах, форумах, конференциях – это всегда хорошая возможность не только проверить свою идею, разработку на прочность, но и научиться правильно её презентовать экспертному жюри. Когда твой проект побеждает, понимаешь, что это твой вклад в науку и профессию, – заявил Чёрных.

В конкурсе инновационных проектов поучаствовали 78 молодых специалистов предприятий нефтегазовой отрасли. Они представили разработки в трёх секциях: «Нефтегазовые технологии», «Промышленные технологии и технологии безопасного производства» и «Экология. Зелёные технологии».

В этом году в форуме «Нефтяная столица» приняли участие порядка тысячи человек из 19 стран (в том числе стран СНГ, Ближнего Востока и Африки). На протяжении двух дней студенты профильных вузов, учёные, а также эксперты в области нефтедобывающей и нефтетранспортной промышленности посещали мастер-классы и круглые столы, презентовали свои проекты.