Энергетики повысили надежность электроснабжения города Югорска

Фото: Алмаз Фазылзянов

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт и техобслуживание подстанции 110 кВ «Геологическая», питающей город Югорск в Ханты-Мансийском автономном округе. На повышение надежности электроснабжения порядка 38 тысяч жителей самого западного города Югры компания направила более 1,5 млн рублей.

Специалисты выполнили ремонт двух трансформаторов общей мощностью 32 МВА. На «сердце» подстанции энергетики заменили силикагель, проверили электрическую прочность изоляции и отобрали пробы масла для хроматографического анализа. Все работы прошли без ограничения электроснабжения потребителей благодаря поочередному выводу в ремонт силовых установок.

Профилактические мероприятия направлены на поддержание стабильного функционирования электросетевого комплекса. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения жителей Югорска и порядка 100 социально значимых объектов города.