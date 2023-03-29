В Югре выявлено 106 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Татьяна Коркина

В Югре выявлено 265 698 случаев коронавируса, за последние сутки подтверждено 106 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Белоярском районе – 1; Березовском районе – 7; Когалыме – 1; Кондинском районе – 5; Лангепасе – 7; Мегионе – 2; Нефтеюганске – 1; Нижневартовске – 6; Нижневартовском районе – 2; Нягани – 5; Октябрьском районе – 2; Покачах – 5; Пыть-Яхе – 1; Радужном – 2; Советском районе – 3; Сургуте – 30; Сургутском районе – 1; Ханты-Мансийске – 24; Югорске – 1.

На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 104 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 413 человек, всего прошли обследование 3 730 538.

За весь период от COVID умерли 2 611 человек. За сутки выписались по выздоровлению 196 человек, за весь период пандемии вылечились 261 556 югорчан.